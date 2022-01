Tata Steel-winnaar Van Foreest terug in Wijk aan Zee: 'Nu meer zelfvertrouwen'

De verliezer heeft die nederlaag allang achter zich gelaten, maar wordt er in de aanloop naar de editie van dit jaar, die zaterdag begint, vanzelfsprekend herhaaldelijk aan herinnerd. "Het was wel een bijzonder moment, ook omdat het eindigde met Nederlandse spelers en een snelle partij waarbij de stukken over het bord vlogen."

Van Foreest bracht het toernooi op zijn naam door in de slotronde nota bene landgenoot Anish Giri, de bekendste Nederlandse grootmeester, te achterhalen en hem vervolgens in de barrage te verschalken.

Een jaar later staat hij een stuk zelfverzekerder voor de camera. "Het is misschien wel het meest prestigieuze toernooi dat je kunt winnen. En ik won het als enorme outsider", blikt hij terug.

Jaren achtereen werd er gehoopt op een opvolger van Jan Timman, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar van het prestigieuze Hoogovens schaaktoernooi dat tegenwoordig als Tata Steel-toernooi door het leven gaat. Vorig jaar kwam die wens dan eindelijk uit, maar de naam van de schaker die de ban brak was wel een onverwachte.

"En het is in het begin van het jaar. Mensen hebben goede voornemens gemaakt, bijvoorbeeld: ik ga geen stukken meer weggeven. Je begint met een schone lei en kunt daar meteen mee beginnen." Maar hij weet, met een glimlach op het gezicht, wel beter: "Je ziet dan ook al gauw dat dat niet lukt natuurlijk..."

Hij kijkt uit naar de start van de volgende editie van het toernooi, dat alleen al omdat het in eigen land wordt gehouden speciaal voor hem is. Er is daardoor ook extra aandacht voor de schaaksport en dat juicht hij uiteraard toe.

Van Foreest en Giri werken geregeld samen. "Jorden is een heel getalenteerde jongen met heel veel interessante ideeën", vertelt de 27-jarige Giri. "Hij heeft een ander perspectief op het spel dan ik. Hij gaat minder systematisch te werk en is op bepaalde vlakken iets creatiever."

Van Foreest heeft er ook zin in. "Vorig jaar kwam ik hier vol onzekerheid. Want wat als het nou helemaal fout zou gaan? Maar nu heb ik veel meer zelfvertrouwen. Ik weet nu: ik kan het hier goed doen, ik heb de potentie om het zelfs héél goed te doen. Dat is erg fijn. En om hier als titelverdediger te staan, is erg speciaal."

Voorzichtiger

Als hij vorig jaar al onderschat werd door zijn opponenten, dan zal dat nu, met zijn nieuwe status, zeker niet het geval zijn. "Ze zullen soms, of misschien wel vaker dan soms, toch behoudender een partij ingaan, omdat ze weten: als ik gekke dingen doe, dan kan Jorden toeslaan en verlies ik de partij. Ze zijn wat voorzichtiger en hebben meer respect. Dat is wel een verschil."

"Ik wil het nu natuurlijk extra goed doen. Ik wil laten zien dat ik het ook het jaar nadat ik gewonnen heb nog erg goed kan doen. We gaan zien hoe het loopt. Ik hoop in ieder geval op een goede start. Dat is belangrijk in zo'n lang toernooi."

En wie weet staat er dan eind deze maand wel wéér een Nederlandse winnaar op het podium in Wijk aan Zee. "Vraag maar aan Magnus Carlsen wat hij daarvan vindt", verwijst Giri naar de vijfvoudig en regerend wereldkampioen uit Noorwegen. "Maar hopelijk wel..."