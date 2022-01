Nederlandse supermarkten willen uitbuiting in Italiaanse tomatenteelt aanpakken

De Nederlandse supermarkten willen samen met vakbond FNV misstanden in de Italiaanse tomatenteelt aanpakken. Uit recent onderzoek door de sector blijkt dat in Zuid-Italië uitbuiting en illegale arbeid vaak voorkomt. Vooral arbeidsmigranten zijn hiervan het slachtoffer.

Uit het onderzoek bleek dat er met name veel misstanden zijn bij de ingeblikte tomatenhandel. Nederland neemt 4,8 procent van de totale Italiaanse ingeblikte tomatenexport af.

"Het onderzoek heeft helaas bevestigd wat we al vreesden", zegt Jennifer Muller, manager Duurzaamheid bij CBL, de keten van Nederlandse supermarkten, in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens de organisatie is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen de risico's erkennen "en daar hun acties op afstemmen".

In de Italiaanse tomatenteelt werken tienduizenden arbeidsmigranten, vaak zonder verblijfsvergunning. In veel gevallen werken ze twaalf uur per dag, zeven dagen per week. Arbeiders krijgen ver onder het wettelijke minimumloon betaald en krijgen geen pauze, en ze verblijven in gebrekkige woonruimtes.

Verantwoordelijkheid

FNV en CBL wijzen op de verantwoordelijkheid van de Europese Unie en de Nederlandse overheid om Italië te wijzen op de misstanden. "We moeten samen kijken hoe we de situatie kunnen verbeteren, want dat is hard nodig", zegt Muller.

FNV en de supermarkten willen samen met de Italiaanse instanties toewerken naar het verbeteren van het huidige certificeringssysteem van de tomatenproducenten. "Dit moet op de internationale kaart worden gezet", aldus Petra Bolster, internationaal secretaris van de FNV.