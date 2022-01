Huizen alsmaar schaarser en duurder, en steeds minder verkocht

In bijna het hele land gaan de huizenprijzen door het dak en stijgen met 18 procent of meer, enkel in onder meer Zeeland, delen van Zuid-Holland, Twente, Zuid-Limburg en Noord-Groningen is de stijging iets minder.

In de laatste drie maanden van 2021 zijn ruim 23 procent minder huizen verkocht dan een jaar eerder. Eind december stonden er maar 15.600 woningen te koop, een derde minder dan in 2020 en het laagste aantal sinds 1995. De verkoopprijs blijft maar oplopen, de gemiddelde verkoopprijs bedraagt 438.000 euro, een stijging van meer dan 20 procent op jaarbasis.

De laatste keer dat het aantal verkopen zo hard terugliep was in 2008 en 2009, tijdens de financiële crisis. Toen was er sprake van een grote vertrouwenscrisis, nu is de daling het gevolg van een groot woningtekort.

"De woningmarkt zit op een dieptepunt. Er is weinig aanbod en weinig perspectief op een nieuwe passende woning. De boel zit gewoon op slot", zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. "Drie kwartalen op rij is het aanbod gedaald en zijn prijzen verder gestegen. De enige oplossing is perspectief op meer nieuwbouw."

De woningmarkt zit diep in het slop. Er staan steeds minder huizen te koop, en er worden steeds minder huizen verkocht, terwijl de huizenprijzen maar blijven stijgen. In 2020 werden 172.000 woningen verkocht, in 2021 waren dat er nog maar ruim 140.000. Het duurt gemiddeld maar 23 dagen voor een woning is verkocht, en bij 80 procent van de verkochte woningen is meer dan de vraagprijs betaald, blijkt uit nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM.

Het aanbod vrijstaande woningen halveerde bijna, het aanbod tussenwoningen en appartementen ligt meer dan een vijfde lager. In Zuidwest-Drenthe is met 45 procent de sterkste daling van het aantal te koop staande woningen, gevolgd door de Veluwe, Het Gooi, de Achterhoek en het noordoosten van Brabant waar 40 procent minder huizen te koop staan. Het zijn precies die regio's die in trek zijn bij mensen uit de Randstad.

"De rente is laag en blijft nog wel even zo. De baanzekerheid is hoog en de economische groei is nog steeds heel goed. Dus er zijn genoeg redenen om door te stromen maar dan moet er wel een huis zijn", zegt Hoes. "Het enige wat helpt is substantieel meer bouwen, en wat dat betreft zit er perspectief in coalitieakkoord."

Er kwamen in het vierde kwartaal maar 8800 nieuwbouwwoningen op de markt, een vijfde minder dan het jaar ervoor en het laagste aantal sinds 2013.

Afkoeling

Volgens Makelaarsland, de digitale NVM-makelaar, lijkt het er wel op dat de oververhitte huizenmarkt afkoelt. Het aantal bezichtigingen is ten opzichte van voor de zomer de laatste drie maanden gedaald en ook het aantal biedingen boven de vraagprijs neemt af. "De interesse vanuit kopers bekoelt en dat is een echte trendbreuk, we horen het ook rechtstreeks van klanten en makelaars", zegt Makelaarsland-directeur Gijs van Wijgerden.

"Het is niet gek dat bij woningzoekers de moed hen in de schoenen zinkt. Veel mensen schrijven zich in eerste instantie in, om vervolgens te beseffen dat het toch niet gaat lukken. Men wordt moedeloos als keer op keer een bod boven de vraagprijs niet lukt."