België zet imam het land uit: 'Gevaar voor nationale veiligheid'

België heeft de verblijfsvergunning van de hoofdimam van de grootste moskee van het land ingetrokken. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Het gaat om de Marokkaanse imam Mohamed Toujgani van de Al Khalil-moskee in het Brusselse Molenbeek. Staatssecretaris Mahdi voor Asiel en Migratie heeft zijn verblijfsvergunning in oktober vorig jaar al ingetrokken, maar het nieuws is vandaag pas bekend geworden.

Volgens de staatssecretaris bleek uit informatie van de nationale veiligheidsdiensten dat Toujgani een ernstig gevaar vormde voor de nationale veiligheid. Verdere details hierover wil de Belgische regering niet kwijt, maar de VRT meldt dat Toujgani ook in verband wordt gebracht met spionage voor de Marokkaanse overheid.

Toujgani is voorzitter van een organisatie die Marokkaanse imams in België bij elkaar brengt. Die vereniging zou weer verbonden zijn aan de Marokkaanse overheid, extremisme verspreiden en zich bezighouden met spionage.

Signaal uitsturen

Volgens kenners behoort Toujgani tot de Moslimbroederschap, die op langere termijn naar geleidelijke islamisering van de maatschappij streeft. De Belgische inlichtingen- en veiligheidsdienst verklaarde eerder dat de moslimbroeders "een klimaat creëren van segregatie en polarisering, wat een vruchtbare voedingsbodem kan zijn voor (gewelddadige) radicalisering".

Toujgani was al bijna veertig jaar in België, maar zou de Nederlandse noch de Franse taal machtig zijn. Hij kwam in 2019 al in opspraak toen een filmpje van hem opdook waarin hij opriep tot het verbranden van "zionisten". Hij bood hiervoor naderhand zijn excuses aan.

"Er zijn in het verleden al veel te vaak haatpredikers geweest die de ruimte hebben gekregen om hun ideeën te verspreiden en te verdedigen", aldus staatssecretaris Mahdi. "Toujgani was wellicht één van de meest invloedrijke onder hen. Hiermee willen we een signaal uitsturen. Wie haat zaait, onze samenleving verdeelt en een bedreiging vormt voor onze veiligheid, is niet welkom in ons land. Vandaag niet, maar ook de komende jaren niet."

Toujgani heeft een inreisverbod van tien jaar gekregen en is inmiddels niet meer in België. De advocaat van de imam zegt dat hij de beslissing wil aanvechten, hoewel de beroepstermijnen verstreken zijn. Hij heeft ook een vrouw en kinderen in België.