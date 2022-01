Britse ochtendbladen fileren Johnson: 'Onze premier is een totale aanfluiting'

"Regels zijn er alleen maar voor de kleine man", kopt de Daily Star boven een foto van een wijzende premier "die aan geheugenverlies lijdt". Volgens The Guardian hangt de toekomst van Johnson aan een zijden draadje. Ook The Sun concludeert dat zijn positie wankel is, net als The Daily Telegraph, de krant waar Johnson jarenlang als journalist voor werkte. De Financial Times schrijft dat het Johnsons zwaarste dag tot nu toe was.

De kritiek op Johnson blijft aanzwellen na de publicaties over meerdere lockdownfeestjes die de Tory-regering in het geniep heeft georganiseerd. Dat stuit veel Britten tegen de borst, omdat ze zelf niet mochten afspreken met anderen en vanwege de coronamaatregelen bijvoorbeeld niet bij een uitvaart van een geliefde mochten zijn. Uit een recente opiniepeiling blijkt dat zo'n 60 procent van het publiek van mening is dat Johnson na partygate moet aftreden.

Bekijk hier hoe Johnson gisteren in het Lagerhuis excuses aanbood: