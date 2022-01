Nog vier Nederlanders mogen hopen op hoofdtoernooi Australian Open

De kans is aanwezig dat de Nederlandse inbreng op de Australian Open de komende dagen flink vergroot zal worden. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn vanwege hun ranking al toegelaten tot het hoofdtoernooi, maar nog eens vier Nederlanders kunnen zich via het kwalificatietoernooi plaatsen voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Jesper de Jong, Richèl Hogenkamp en Arianne Hartono hebben zich allemaal geplaatst voor de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Indy de Vroome deed dat een dag eerder al.

De Jong, de nummer 207 van de wereld, was in Melbourne binnen het uur klaar met de Australiër Edward Winter, 6-1, 6-2. Hij treft nu de Tsjech Tomas Machac (nummer 130).

Hogenkamp, Hartono en de Vroome

Hogenkamp (WTA-248) ontdeed zich ook van een speler uit het gastland. Zij was in twee sets te sterk voor Lizette Cabrera, 6-4, 7-5. De Spaanse Cristina Bucsa, die een kleine honderd plaatsen boven haar staat op de wereldranglijst, is haar opponent in de laatste ronde.

Hartono (WTA-191) had wat meer moeite met haar tegenstandster Ysaline Bonaventure. De 25-jarige Meppelse had drie sets nodig om af te rekenen met de Belgische. Ze neemt het nu op tegen de nummer 130 op de wereldranglijst bij de vrouwen, de Duitse Jule Niemeier.

De Vroome, de nummer 252 van de wereld die woensdag Dalma Galfi (Hongarije) versloeg, speelt in haar laatste wedstrijd tegen de Zwitserse Stefanie Vögele (WTA-147).