Kabinetsleden overlegden op Catshuis over coronamaatregelen

Het kabinet heeft op het Catshuis besprekingen gehouden over de coronamaatregelen. De meest betrokken bewindslieden overlegden met hun vaste adviseurs over hoe het nu verder moet.

De huidige lockdown loopt tot en met morgen, en van veel kanten is er druk om de maatregelen te versoepelen. Daarbij wordt er vaak op gewezen dat het aantal ziekenhuisopnamen lijkt mee te vallen.

Meer mogelijkheden voor ondernemers

Verschillende winkeliers hebben al aangekondigd dat ze hoe dan ook opengaan en een aantal gemeenten heeft gezegd daar niet tegen op te treden. Ook in de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op om ondernemers tegemoet te komen.

Regeringspartij CDA vindt de huidige regels voor ondernemers "niet houdbaar" en coalitiegenoot D66 wil dat het kabinet kijkt hoe ondernemers veilig open kunnen. Ook de VVD vindt dat er voor de ondernemers echt iets moet gebeuren en dat het kabinet de oproepen uit die kringen en van gemeenten serieus moet nemen.

Ook in andere sectoren wordt gepleit voor versoepelingen. Zo willen velen dat weer fysiek onderwijs wordt toegestaan op universiteiten en hogescholen en in het mbo en dat er ook meer mogelijk wordt in de sport.

Quarantaine

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team om advies gevraagd over wat er moet gebeuren. Een van de vragen was of er iets moet veranderen aan de quarantaineregels, die door velen als te klemmend worden ervaren.

De nieuwe minister van Volksgezondheid Kuipers wilde deze week niet op de besluiten vooruitlopen, ook omdat hij zei het echt nog niet te weten. Hij benadrukte wel dat in andere Europese landen veel coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Het is de eerste keer dat Kuipers als minister aan het Catshuisberaad meedoet. Hij was al vaker deelnemer, maar dan als ziekenhuisbestuurder.

Na het beraad op het Catshuis zijn er nog diverse andere overleggen. Zo is er vanavond nog een vergadering van de burgemeesters en morgen hakt het kabinet de knoop door. Morgenavond geven premier Rutte en minister Kuipers een persconferentie.