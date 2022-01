Na 9 jaar man opgepakt voor viervoudige Alpenmoord

De Franse politie heeft een man opgepakt voor een viervoudige moord uit 2012. Bij het bloedbad werden een Brits-Iraakse man, zijn vrouw en haar moeder en een Franse passant gedood. De zogenoemde Alpenmoordzaak is een van de meest geruchtmakende Franse coldcasezaken van deze eeuw.

De man is aangehouden in Chambéry, een stad in de Franse Alpen ter hoogte van Lyon. Volgens Franse media werd hij destijds door de politie gehoord als getuige van de schietpartij. Zijn huis is doorzocht, maar de politie maakt in het belang van het onderzoek geen verdere details bekend.

BMW doorzeefd

De 50-jarige Saad al-Hilli was bijna 10 jaar geleden samen met zijn 47-jarige vrouw, twee dochters van 4 en 7 en 74-jarige schoonmoeder op vakantie in het berggebied rondom Chevaline. Hun BMW werd doorzeefd met kogels teruggevonden; er waren minstens 25 schoten gelost.

De ouders en oma kwamen om het leven, de twee dochters raakten zwaargewond. De oudste van de twee zussen bleek door de aanvallers te zijn geslagen.

Het vierde dodelijke slachtoffer was de 45-jarige fietser Sylvain Mollier. Vermoedelijk had hij als passerende getuige in de ogen van de daders te veel gezien.

Doorbraak

De politie tast nog altijd in het duister over het motief. In de loop der jaren werden diverse mensen opgepakt, maar uiteindelijk zijn die allemaal weer vrijgelaten zonder aanklacht. De aanhouding van gisteren wordt gezien als een mogelijke doorbraak in de langlopende zaak.

Aanvankelijk was de broer van Al-Hilli opgepakt, omdat hij een conflict met Saad zou hebben gehad over een erfenis. Daarna werd een Fransman gearresteerd die in de buurt van de moorden zou zijn gezien, maar ook tegen hem was geen bewijs.

Vervolgens werd nog een 35-jarige Irakees opgepakt, die tegen een medegevangene zou hebben gezegd dat hij het gezin bij een huurmoord zou hebben gedood. Ook dat bleek uiteindelijk niet te bewijzen. Ook speculaties dat de vermoorde man, werkzaam in de satelliet-industrie, misschien bij spionage betrokken was, leidden nergens toe.

Franse media melden dat de nu gearresteerde man in 2014 was verhoord door de politie omdat hij in de buurt van de plaats delict was geweest. Hij vertelde destijds dat hij in de buurt aan het paragliden was geweest, maar in een nieuw gesprek met de politie waren er volgens Franse media inconsistenties in zijn verhaal die tot zijn arrestatie leidden.