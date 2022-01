Milieudefensie stelt ultimatum aan vervuilers: klimaatplannen in 3 maanden of proces

Milieudefensie roept 29 grote bedrijven op om binnen drie maanden met een concreet en haalbaar klimaatplan te komen. Doen ze dat niet, dan dreigt de milieuorganisatie naar de rechter te stappen.

Volgens directeur Donald Pols hebben we als samenleving nog acht jaar de tijd om onherstelbare schade door klimaatverandering te voorkomen. "Dat kan als iedereen meedoet, zeker de grootste vervuilers moeten een eerste stap zetten", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarom beginnen we een campagne om ze op te roepen om met klimaatplannen te komen."

Toekomstbestendig bedrijf worden

Milieudefensie wil dat bedrijven als Tata Steel, KLM en Schiphol, maar ook hun financiers - zoals Rabobank en ING - in hun klimaatplan aangeven hoe ze voor 2030 minimaal 45 procent minder CO2 zullen uitstoten "om een toekomstbestendig bedrijf te worden".

Ze moeten wat de milieuorganisatie betreft rekening houden met de internationale klimaatafspraken en de uitkomst van de rechtszaak tegen Shell. In die door Milieudefensie aangespannen zaak verplichtte de rechter Shell de uitstoot van CO2 op korte termijn fors terug te brengen.

Pols wil dat de bedrijven in kaart brengen wat hun huidige CO2-uitstoot is, naar welk niveau ze dat willen terugbrengen en hoe ze dat gaan bekostigen.

Een extra zetje

Volgens Milieudefensie hebben de dertig grootste vervuilers in de dertig jaar na het tekenen van het eerste Klimaatverdrag weinig gedaan om hun uitstoot terug te brengen. "Daarom is het nu tijd voor wat drastischere actie", zegt Pols.

"Sinds de uitspraak in de zaak-Shell heeft Tata bijvoorbeeld aangekondigd afscheid te nemen van kolen als brandstof. Ook stopt pensioenfonds ABP met investeren in fossiele energie. Je ziet dat er al een beweging is en wij hopen met deze campagne bedrijven een extra zetje te geven."

Dat hoeven ze in principe niet zelf te doen, voegt Pols toe. "In Nederland bereik je dingen in eerste instantie met goed gesprek. Daar nodigen we ze ook voor uit. We willen best meedenken over hoe ze CO2 kunnen reduceren."

Na drie maanden wil Milieudefensie alle plannen binnen hebben, om ze te laten beoordelen door klimaatwetenschappers. Mocht dat niet het geval zijn, dan is een gang naar de rechter een optie, zegt de milieuorganisatie.