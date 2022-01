Loting koppelt Djokovic aan landgenoot, maar nog geen duidelijkheid over deelname

Immigratieminister Alex Hawke heeft namelijk nog geen beslissing genomen of de Serviër wel in het land mag blijven. Djokovic reisde vorige week af naar Australië in de veronderstelling dat hij vanwege het bewijs van een recente coronabesmetting 'gewoon' kon deelnemen aan het toernooi, dat maandag begint.

Met de naam van de nummer één van de wereld bij de mannen als eerste op het schema, is in Melbourne de loting verricht voor de Australian Open. Of Novak Djokovic op mag gaan voor zijn tiende grandslamzege in Australië is echter nog allerminst zeker.

Later gaf Djokovic ook aan dat hij een fout had gemaakt bij het invullen van zijn inreisformulier. Djokovic verklaarde op het formulier in de twee weken voor aankomst in Melbourne niet in andere landen te zijn geweest, maar onder meer op sociale media was te zien dat hij recent nog in Spanje was.

Vanwege alle onduidelijkheid rondom de Serviër werd de loting op donderdag 75 minuten later dan oorspronkelijk de bedoeling was uitgevoerd. Daarbij werd Djokovic gekoppeld aan zijn landgenoot en nummer 78 van de wereld Miomir Kecmanović.

Nederlandse inbreng

Botic van de Zandschulp, met zijn 56ste plek op de wereldranglijst de beste Nederlander in Melbourne, treft in de eerste ronde Jan-Lennard Struff. De 31-jarige Duitser is de nummer 50 van de wereld en kwam nooit verder dan de tweede ronde in Melbourne.

Van de Zandschulp, kwartfinalist op de US Open vorig jaar, speelde vorig jaar voor het eerst in het hoofdtoernooi in Australië en sneuvelde toen in de eerste ronde tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Onlangs spraken wij Van de Zandschulp en Griekspoor over hun doelen voor dit jaar.