Handballers klaar om Hongaars feestje te verpesten op EK: '20.000 man tegen ons'

"Als je de kranten daar leest, denk ik dat iedereen zegt: 'Van Nederland moeten we winnen, die pakken we wel'. Voor ons is dat alleen maar mooi. We hebben niet veel te verliezen en kunnen daar het feestje gaan verpesten", aldus Schagen.

Twee jaar geleden maakten de Nederlandse handballers hun debuut op het Europese hoofdpodium. Hoewel de mannen niet verder kwamen dan de groepsfase, vormde de overwinning op Letland een hoogtepunt.

Verrassen

Deze keer heeft de ploeg zijn zinnen gezet op een succesvollere editie. "Met onze snelheid en creativiteit hebben we onze tegenstanders de afgelopen twee, vier jaar weten te verrassen", zegt Smits. "Alles is mogelijk."

Maar of dat ook zonder een optimale voorbereiding zo is, valt nog te zien. Het coronavirus, dat al door menig trainingskamp een streep zette, heeft ook vat gehad op de handballers.