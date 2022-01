Lockdown-besluit kabinet: kritiek neemt toe, maar besmettingen ook

Voor de eerste keer komen de hoofdrolspelers van het nieuwe kabinet vandaag bijeen in het Catshuis om te overleggen over de coronamaatregelen. Centraal staat de vraag of de lockdown moet blijven, of dat er ruimte is voor versoepelingen. En zo ja, waar dan? Vragen die gisteren ook in een overleg van het Outbreak Management Team aan de orde waren.

Het overleg volgt op een week dat er een recordaantal van 200.000 positieve tests werden gemeld, een stijging van 77 procent ten opzichte van de week ervoor. En het RIVM waarschuwde er meteen bij dat de piek van omikron pas over enkele weken zal zijn.

Tegelijkertijd klinkt inmiddels van alle kanten kritiek, al was het maar omdat het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Sportorganisaties willen weer open, studentenorganisaties en psychiaters pleiten ervoor om ook alle mbo's, hogescholen en universiteiten weer te openen, Koninklijke Horeca Nederland zegt dat de horeca "per direct" klaar is voor een verantwoorde heropening en winkelbranchevereniging INRetail riep het kabinet vorige week op "Nederland van de pauzestand te halen". Daarbij steekt het winkeliers en horecaondernemers dat er in de buurlanden veel meer mag.

Maatregelen te laat

De lockdown werd uit vrees voor de omikronvariant ingesteld tot in ieder geval 15 januari, overmorgen. Als enige land van Europa koos Nederland ervoor om alles dicht te doen. "We moeten nu een beetje op de blaren zitten voor de beslissingen die vorig jaar zijn genomen", blikt veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe terug in het NOS Radio 1 Journaal. "We gingen de zomer in met een slechte uitgangspositie, en toen de situatie steeds erger werd zijn er geen maatregelen genomen. Toen omikron kwam, hadden we geen ruimte meer."

De modellen van het RIVM voorspelden een gitzwart scenario met enorme aantallen ziekenhuisopnames, maar dat gebeurde niet. Het aantal ziekenhuisopnames is in Nederland laag in vergelijking met andere Europese landen. "Dat is het voordeel van de maatregelen", zegt Baidjoe. "We houden het effect van de omikrongolf laag. Daardoor vertaalt het hoge aantal positieve tests zich nu nog niet in een hoog aantal ziekenhuisopnames."

Vertrouwen in buitenlandse data

Louis Kroes, viroloog bij het LUMC in Leiden, zet sowieso twijfels bij het destijds gepresenteerde model. Hij noemt de gang van zaken toen "wonderlijk". "Een specifiek pessimistisch model is aangenomen voor de basis van het beleid, waarvan ik niet de indruk heb dat er kritisch naar is gekeken", zegt hij.

"Bovendien: al in de week erna kwamen er aanwijzingen dat het anders lag", vervolgt hij. "Op de persconferentie werd gezegd dat ze bij de mensen terug zouden komen zo gauw er aanwijzingen waren dat het beter gaat. En ik denk dat die tijd nu wel gekomen is."

Hij put vertrouwen uit gegevens uit Denemarken en Engeland. Het aantal besmettingen is daar heel hoog, maar de belasting op de IC-afdelingen is minder. Ook zijn collega in Leiden, epidemioloog Olaf Dekkers, wijst daarop. "En ik denk dat je dat moet gaan meewegen als je hier in Nederland naar de situatie kijkt", zegt hij.

In Denemarken en het Verenigd Koninkrijk is goed te zien dat de enorme golf aan besmettingen in die landen tot veel minder ziekenhuisopnames heeft geleid dan tijdens de vorige golf. Bovendien lijkt de piek daar al te zijn bereikt.

Klik op de afbeelding om ook de grafiek met de data uit het Verenigd Koninkrijk te zien