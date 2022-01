Wekdienst 13/1: Catshuisoverleg over oprukkende omikron • Franse scholen staken

Goedemorgen! Vandaag praten de betrokken ministers in het Catshuis over de coronacrisis. Minister Ernst Kuipers neemt daarbij voor het eerst de plaats in van zijn voorganger Hugo de Jonge. En in Frankrijk wordt op scholen gestaakt tegen het coronabeleid van de regering.

De mist van vannacht kan overdag regionaal hardnekkig blijven hangen, vooral in het zuiden van het land. In het noorden is de grootste kans op zon en dan kan het 8 graden worden. In de mist is het hooguit een graad of 4. De wind is veelal zwak en waait uit het zuidwesten.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Vanochtend is er een Catshuisoverleg. De belangrijkste betrokkenen in het kabinet praten over de oplopende besmettingscijfers. Omikron rukt stevig op, terwijl veel partijen oproepen om de lockdown te beëindigen. Gaat het kabinet versoepelen, of blijven de huidige maatregelen van kracht? We horen het morgen om 19.00 uur bij de eerste coronapersconferentie van Rutte IV, met het debuut van gezondheidsminister Ernst Kuipers.

Premier Rutte gaat bij zijn Duitse collega op bezoek, bondskanselier Scholz. Beiden kennen elkaar al langer, maar dit is het eerste officiële bezoek van Rutte als premier aan de opvolger van Angela Merkel.

In Frankrijk wordt vandaag op scholen gestaakt tegen het coronabeleid van de regering. Leraren zijn boos omdat de regering niet genoeg zou doen om kinderen en ook de onderwijzers te beschermen tegen het virus. De scholen gaan dicht en er wordt gedemonstreerd.

De Australische minister van Immigratie beslist mogelijk vandaag over de deelname van Novak Djokovic aan de Australian Open. De Serviër is al enige dagen aan het trainen in Melbourne, maar minister Alex Hawke heeft de bevoegdheid zijn visum alsnog ongeldig te verklaren. De loting voor het toernooi, dat maandag begint, was eerder vandaag en daar werd Djokovic in meegenomen.

Wat heb je gemist? De politie komt dit jaar bijna 1400 mensen tekort en gaat daarmee een moeilijk jaar tegemoet. Op een totaal van ruim 47.000 banen is dat 3 procent. Het dieptepunt is tijdelijk, want naar verwachting is de bezetting in 2025 weer op sterkte, als duizenden aspiranten zijn opgeleid. Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Politie op verzoek van de NOS en de regionale omroepen heeft vrijgegeven. De onderbezetting is extra problematisch omdat de politie al heel veel op het bordje heeft en door de coronaprotesten nog meer capaciteit kwijt is aan ordehandhaving.

En dan nog even dit: Het superjacht Galactica is na een lange reis vanuit Oss uiteindelijk aangekomen in Harlingen. Het grootste jacht ooit dat bij Heesen Yachts in Oss is gebouwd kon zaterdag vanwege de hoge waterstand niet onder de Hedelse en Heusdense spoorbrug door en moest wachten tot het water was gezakt. Dinsdag was het water voldoende gezakt voor een nieuwe poging. Zonder problemen bereikte het schip in aanbouw woensdagmiddag de eindbestemming Harlingen. Daar wordt het superjacht afgebouwd. Het schip is 80 meter lang en is onder andere voorzien van een bioscoop, een helikopterplatform en een zwembad van 7 meter lang. De koper van het schip moet er 100 miljoen euro voor betalen. Wie de nieuwe eigenaar wordt is niet bekend.

