Tourploeg Jumbo-Visma telt nu één Nederlander: 'In juli gewoon op vakantie?'

Tourselectie Jumbo-Visma Primoz Roglic, Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss en Rohan Dennis. Er zijn nog twee plekken in te vullen.

"We hebben natuurlijk een hele sterke ploeg, die op alle fronten wederom versterkt is. Dan wordt voor elk plekje zwaarder gevochten", beseft Gesink. Afgelopen winter maakten onder anderen Rohan Dennis, Tiesj Benoot en Christophe Laporte de overstap naar de Nederlandse ploeg. Stuk voor stuk renners die bij hun vorige teams meestal een zekerheid voor de Tour waren. Vakantie? "Ik zei al tegen Daisy (Gesinks vrouw, red.): het kan wel zijn dat we in juli gewoon op vakantie kunnen dit jaar."

De interviews met de renners zijn gedaan op dinsdag, een dag voordat het trainingskamp van de ploeg moest worden afgebroken vanwege een coronageval.

Gesink zegt het met een lach, maar dat betekent niet dat hij er luchtig mee omgaat. Al tien keer ging de 35-jarige klimmer van start in de grootste wielerronde ter wereld, die vorig jaar voor hem in de derde etappe op een brancard eindigde. De sleutelbeenbreuk die hij bij zijn val opliep is inmiddels genezen, nadat hij nog twee keer extra geopereerd moest worden omdat er een bacterie in de wond zat. Drie weken geleden kreeg hij corona. Kortom: Gesink heeft niet al te vrolijke maanden achter de rug. En toen had hij het nieuws over de Tour nog niet gehoord.

Gesink nog niet in Tourselectie: 'Wel even een pittig moment' - NOS

Sportief directeur Merijn Zeeman was de brenger van het slechte bericht, met pijn in zijn hart. "Robert ís Jumbo-Visma. Hij is een supergerespecteerde, waardevolle renner. Het is ook niet gezegd dat hij zeker niet naar de Tour gaat", benadrukt Zeeman. Toch vond Gesink het moeilijk om te horen. "Dat was wel even een pittig moment, zeker na wat er net was gebeurd. De batterij was nog aan het opladen van de tegenslag en toen kwam dat er nog overheen." Dat klinkt alsof Gesink de Tour al uit zijn hoofd heeft gezet. Is dat zo? "Op zich... Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, zeker niet in de wielersport. Je moet natuurlijk ook realistisch zijn. Laten we zo zeggen: het zekerheidje is de Vuelta dit seizoen."

Teunissen: 'Goede dingen laten zien' Ook de drager van de eerste gele trui in de Tour van 2019, Mike Teunissen, is nog niet zeker van zijn plek. De 29-jarige renner ziet dat als "een uitdaging". De afgelopen twee seizoenen tobde Teunissen met pech en blessures, al loodste hij Wout van Aert op de Champs-Élysées wel op fabuleuze wijze naar de winst. "Ik had gehoopt dat ik die selectie wel op zak kon hebben. Ik denk dat ik vorig jaar, ondanks die voorgeschiedenis, toch echt wel goede dingen liet zien in de Tour", vindt Teunissen.

Teunissen over Tourploeg: 'Had gehoopt dat ik die selectie wel op zak zou hebben' - NOS

"Aan de andere kant: de ploeg groeit natuurlijk en solide is niet meer goed genoeg. Dus aan mij de taak om me op die laatste plekjes te richten. En anders zal het aan iemand anders zijn die daar nog beter voor is", besluit hij nuchter. Teunissen richt zich eerst op de voorjaarsklassiekers, waarin hij samen met Van Aert hoge ogen hoopt te gooien. Kruijswijk in dienende rol De enige Nederlander die wél zeker is van zijn plek in de geel-zwarte Tourploeg, is Steven Kruijswijk. Maar hij zal niet als uitgesproken schaduwkopman van start gaan. Die rol is weggelegd voor Jonas Vingegaard, de nummer twee van vorig jaar. Voor Kruijswijk, de nummer drie van 2019, rest normaal gesproken een dienende rol. Hoe dan ook: de 34-jarige renner kijkt ernaar uit. "Misschien niet voor mijn persoonlijke ambitie - ik weet dat er in deze ploeg jongens een treetje hoger staan dan ik - maar ik wil er wel onderdeel van zijn. En de ploeg wil ook dat ik daar onderdeel van ben, omdat ik van waarde kan zijn om de Tour te winnen."

Kruijswijk in dienende rol naar Tour: 'Voor mij niet meest realistische om te winnen' - NOS