Politie gaat lastig jaar met personeelskrapte tegemoet

De politie komt dit jaar bijna 1400 mensen tekort en gaat daarmee een moeilijk jaar tegemoet. Op een totaal van ruim 47.000 banen is dat 3 procent. Het dieptepunt is tijdelijk, want naar verwachting is de bezetting in 2025 weer op sterkte, als duizenden aspiranten zijn opgeleid. Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Politie op verzoek van de NOS en de regionale omroepen heeft vrijgegeven. De onderbezetting is extra problematisch omdat de politie al heel veel op het bordje heeft en door de coronaprotesten nog meer capaciteit kwijt is aan ordehandhaving. Regionale verschillen Er zijn wel forse verschillen in bezetting tussen de verschillende regionale eenheden. De grote steden kampen met de grootste tekorten. De eenheid Den Haag mist dit jaar 383 fte's op een formatie van 5672 (6,7 procent). Ook Amsterdam en Rotterdam komen in 2022 ruim 275 politiemensen tekort, dik 5 procent van de formatie. Bij de eenheden Noord-Nederland en Oost-Brabant gaat het daarentegen - op papier althans - slechts om een tekort van respectievelijk vier en dertien fte's.

Het gaat om de zogeheten operationele sterkte, de mensen die het eigenlijke politiewerk uitvoeren. Daarnaast is er ook een niet-operationele sterkte. Daaronder worden ondersteunende functies verstaan. De cijfers staan voor voltijdbanen, oftewel fte's. In de praktijk zal het om meer personen gaan, omdat er ook deeltijders bij zijn die fte's delen. De Nationale Politie werd in 2013 opgezet en bestaat uit één landelijke en tien regionale eenheden. De regionale eenheden zijn weer opgedeeld in 44 districten met in totaal 167 teams.