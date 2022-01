'Kwart gemeenten heeft vorig jaar bijstandsregels versoepeld'

De bijstandskwestie in Wijdemeren kwam bekend te staan als de 'boodschappenaffaire'. De bijstandsgerechtigde in kwestie hoefde uiteindelijk overigens geen 7000 euro terug te betalen: in hoger beroep werd dat bedrag verlaagd tot ruim 2800 euro . Volgens de rechter had de vrouw zich weliswaar niet gehouden aan de inlichtingenplicht, maar had de gemeente te weinig bewijs geleverd dat ze drie jaar lang gratis boodschappen kreeg. De vrouw bezat verder een auto en motor, maar die waren samen met haar overige vermogen beneden de grens van het vrije vermogen van de bijstand, stelde de rechter vast.

De verontwaardiging over de kwestie was groot, ook in de politiek. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde dat er snel een einde zou komen aan het verplicht terugvorderen van een uitkering als bijstandsgerechtigden iets niet goed hebben gedaan. Later werd een motie aangenomen om voor mensen in de bijstand een vrijstelling van 1200 euro aan giften mogelijk te maken. De uitwerking daarvan is aan het nieuwe kabinet.

In afwachting daarvan hebben ruim 80 gemeenten hun bijstandsregels nu al versoepeld. Sommige gemeenten hadden al langer een giftenbeleid. Zo hebben bijstandsgerechtigden in Meppel al sinds 2015 een vrijstelling voor schenkingen tot 2500 euro. In de Drentse gemeente zijn giften voor het volgen van een studie of het halen van een rijbewijs zelfs helemaal vrijgesteld. "Als je wilt dat mensen weer kunnen meedraaien in de maatschappij, geef je ze dan een vis of een hengel?", zegt wethouder sociaal domein Henk ten Hulscher daarover in Trouw.

Geen volledige oplossing

Sociaal advocaten zeggen tegen de onderzoekers van Investico dat het versoepelen van de bijstandsregels niet alles oplost. Een fout kan volgens hen nog altijd leiden tot het terugvorderen van tienduizenden euro's.

In een enquête onder ruim honderd sociaal advocaten en raadslieden gaf slechts een op de vijf respondenten aan te herkennen dat gemeenten het afgelopen jaar coulanter zijn geworden.