Zangeres Ronnie Spector (The Ronettes) op 78-jarige leeftijd overleden

De groep scoorde hits als Be my baby, Baby I love you en Walking in the rain.

De Amerikaanse zangeres Ronnie Spector is op 78-jarige leeftijd overleden. Ze werd beroemd als voorvrouw van de meidengroep The Ronettes, die populair was in de jaren 60. Haar familie laat weten dat ze kanker had en na een kort ziekbed is overleden.

Ronnie, geboren als Veronica Bennett, begon eind jaren 50 met zingen. Ze richtte de meidengroep op met haar zus Estelle en hun nicht Nedra.

De drie hadden niet meteen succes en zongen in de vroege jaren 60 vooral in clubs in New York. "We hadden nog geen hit om op te vallen, dus we moesten het hebben van ons uiterlijk", schrijft Spector in haar memoires.

De meiden wisten de aandacht te trekken met hun opvallende stijl. Ze droegen veel eyeliner en mascara. "Hoe harder mensen applaudisseerden, hoe meer mascara we opdeden voor het volgende optreden", schrijft ze. "We waren niet bang om knap te zijn. Dat was ons ding."

In 1963 regelde een van de zangeressen een auditie bij de legendarische muziekproducer Phil Spector, met wie ze uiteindelijk hun doorbraak Be my baby uitbrachten. Hij was verantwoordelijk voor hun meeste hits. In 1967 ging de groep uit elkaar.

Huwelijk

Een jaar later trouwde Ronnie met Spector. Het was volgens haar een huwelijk dat werd gekenmerkt door psychische en fysieke mishandeling. "Hij was een briljante producer, maar een slechte echtgenoot", zei de zangeres. Ze waren tot 1974 getrouwd. Spector werd in 2003 veroordeeld voor de moord op een actrice en overleed vorig jaar in de gevangenis.

Na de scheiding probeerde Ronnie een doorstart te maken met de meidengroep, maar Estelle en Nedra wilden niet meer. In een andere samenstelling bleven nieuwe hits uit voor The Ronettes, waarna Ronnie solo verder ging. Maar ze kon het succes van begin jaren 60 niet meer evenaren.

Invloed

Spector had met haar uitstraling en stem invloed op andere artiesten. "Ik hield zo veel van haar stem", zegt bijvoorbeeld Beach Boys-voorman Brian Wilson. Hij was geobsedeerd door Be my baby.

Billy Joel schreef Say goodbye to Hollywood met Be my baby in zijn achterhoofd. Amy Winehouse noemde Ronnie ooit haar idool.