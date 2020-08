Foilsurfen zorgt voor revival in windsurfen: 'Geeft een adrenalinekick'

Spectaculaire beelden uit Silvaplana in Zwitserland, op een meer vlakbij Sankt Moritz. Van oudsher een populaire plek voor surf- en zeilwedstrijden. Windsurfers die pijlsnel over wat water schieten, salto's maken en door de lucht vliegen.

Deze week is het meer toneel van het eerste Europese Kampioenschap foilen. Een nieuwe discipline in de watersport, waarbij de windsurfplank zo'n 50 centimeter boven het water zweeft. De windsurfplank gaat zweven door een vleugelconstructie, de windfoil genaamd, onder de plank.

Foilen wint aan populariteit, niet alleen omdat het op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs voor het eerst een olympische discipline is. Het is snel, flitsend en hip: de redding voor het windsurfen.

Kiran Badloe en Lilian de Geus zijn ook naar Zwitserland afgereisd. Vooral om het nieuwe onderdeel uit te proberen.