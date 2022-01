Grote fout Sandro in slotfase verlenging bezorgt Inter Italiaanse Supercup

De thuisploeg begon als favoriet aan het duel. Inter gaat aan kop in de competitie en is bezig aan een knappe reeks van acht overwinningen op rij. Juventus, dat vijfde staat, won de Supercoppa vorig jaar voor de negende keer.

Bij Inter kregen Oranje-internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries een basisplaats. Matthijs de Ligt speelde niet bij Juventus. Hij zit een schorsing uit na zijn rode kaart in de competitiewedstrijd van afgelopen zondag tegen AS Roma.

In de Italiaanse versie van de Johan Cruijff-schaal nam de regerend landskampioen het in eigen huis op tegen Juventus, de winnaar van de beker. Inter trok in San Siro op het nippertje aan het langste eind dankzij een treffer van de Chileen Alexis Sánchez: 2-1.

Via een penalty, waarom Inter eerder in de wedstrijd ook al eens ten onrechte had gesmeekt, kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Spits Edin Džeko ging naar de grond in duel met Mattia De Sciglio, waarna Martínez de strafschop feilloos in de rechterbovenhoek ramde.

Na rust was Dumfries heel dicht bij een treffer. Zijn kopbal belandde via de paal, keeper en lat uiteindelijk over het doel. Grote kansen creëerden beide ploegen in de reguliere speeltijd verder niet.

In de verlenging leek het duel af te stevenen op strafschoppen, totdat Juve-verdediger Alex Sandro een blunder maakte bij het uitverdedigen. De bal belandde via de borst van Sandro via Matteo Darmian voor de voeten van Sánchez, die Inter de eerste prijs van het jaar bezorgde.