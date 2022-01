Chelsea met Ziyech overtuigend naar finale League Cup na zege op Tottenham

Chelsea heeft zich ten koste van Tottenham Hotspur geplaatst voor de finale van de Carabao Cup, het tweede Engelse bekertoernooi dat ook wel bekend staat als de League Cup. Na de 2-0 thuisoverwinning van vorige week was Chelsea op bezoek bij de Spurs met 1-0 te sterk.

De tegenstander in de finale komt uit het duel tussen Liverpool en Arsenal.

Hakim Ziyech kreeg in het heenduel nog een basisplaats bij Chelsea; dit keer begon hij op de bank. Een klein half uur voor tijd viel hij in. Steven Bergwijn, die na het vertrek van David Neres hoog op het verlanglijstje staat bij Ajax, stond helemaal niet op het wedstrijdformulier. De aanvaller van Tottenham is op de weg terug na een blessure.

Spanning snel weg

Binnen twintig minuten leek het al gedaan met de spanning in Noord-Londen. Antonio Rüdiger bracht Chelsea op rozen door uit een hoekschop de 1-0 binnen te werken. Tottenham-doelman Gollini ging onder de bal door, waarop Rüdiger probeerde te koppen. Ook dat lukte niet echt, maar via zijn rug ging de bal wel in het doel.

Voor rust leek het er even op dat Tottenham via een strafschop weer kon gaan hopen op een wonder, maar na het bekijken van de beelden zag de scheidsrechter dat Rüdiger zijn overtreding toch net buiten de zestien had gemaakt.