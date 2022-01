Luuk de Jong scoort weer voor Barcelona, maar Real gaat naar finale Supercup

De eerste halve finale in de strijd om de Spaanse Supercup is gewonnen door Real Madrid. De nummer twee van het vorige competitieseizoen was in de Saudische hoofdstad Riyad, waar het mini-toernooi in ruil voor vele miljoenen ook de komende jaren zal worden afgewerkt, na verlenging met 3-2 te sterk voor bekerwinnaar Barcelona.

Bij Barcelona maakte de onlangs van Manchester City overgenomen Ferran Torres zijn debuut en stonden ook Luuk de Jong en de van een spierblessure herstelde Frenkie de Jong in de basis. Memphis Depay begon op de bank en zag daarvandaan hoe Real Madrid zich afwachtend opstelde, maar in de counter wel de gevaarlijkste ploeg was in de eerste helft.