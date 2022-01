Lang grijpt naast titel Voetballer van het Jaar in België, Onuachu winnaar

De Nigeriaan Paul Onuachu heeft in België de Gouden Schoen in ontvangst genomen. Hij werd gekozen tot beste speler van het afgelopen jaar in de Belgische competitie. De spits van KRC Genk kreeg meer stemmen dan Oranje-international Noa Lang (Club Brugge) en Charles De Ketelaere (Club Brugge).

De 27-jarige Onuachu speelt sinds 2019 bij Genk, dat hem overnam van de Deense club FC Midtjylland.

Twintig jaar geleden

Het is de eerste keer in twintig jaar dat een speler van Genk de Gouden Schoen in ontvangst neemt. In 2001 kreeg Wesley Sonck, voormalig speler van Ajax, de ereprijs.

Lang (22) kende een goed jaar bij Club Brugge, dat regerend landskampioen is.