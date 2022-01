Honderden wandelaars herdenken verdronken Sam van 17: 'Werd enorm meegeleefd'

Zo'n vijfhonderd mensen hebben meegedaan aan een wandeling ter nagedachtenis aan Sam Hooftman. De 17-jarige jongen uit Overveen kwam vorige week door een ongeluk om het leven. Zijn lichaam werd gevonden in de Leidsevaart in Haarlem.

Sams ouders en twee broertjes bekeken de wandeling, die live werd uitgezonden door NH Nieuws, vanuit huis op televisie. Een woordvoerster van de familie zei gisteren dat de familie het waardeert dat in de regio wordt meegeleefd met het verlies van Sam. "Eerst met het zoeken naar hem, en later met het neerleggen van bloemen."

De jongen kwam vorige week in de nacht van woensdag op donderdag niet thuis van een feestje in Heemstede. Na een zoektocht in de Leidsevaart werd zijn lichaam vrijdagmiddag in het water gevonden.

De wandeling begon vanavond om 18.30 uur bij station Heemstede-Aerdenhout en eindigde bij de Leidsevaart. De Haarlemse burgemeester Wienen en de Bloemendaalse burgemeester Roest liepen wel mee. Wienen zei tegen NH Nieuws: "Direct na het bekend worden van zijn verdwijning werd er ongelofelijk meegeleefd. Een jongen van 17. Iedereen kan zich voorstellen: wat een drama. Plotseling verdwenen en dan blijkt hij te zijn verdronken."