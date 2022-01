Steeds meer winkels gooien deuren open, en meerdere gemeenten vinden dat goed

De winkelstraten zijn leeg door de huidige lockdown. Niet-essentiële winkels hebben de deuren hooguit open voor 'click en collect', maar verder dan de deur mogen klanten niet komen. Toch lappen op steeds meer plekken winkels en horecazaken de regels aan hun laars. In Sittard deed een aantal winkels in de Steenstraat zaterdag en vandaag de deuren wel volledig open. Een deel van de klanten maakte daar gretig gebruik van. Maar vandaag maakten handhavers van de gemeente om 15.30 uur een einde aan die situatie. Deze 'ludieke actie', zoals een van de eigenaars het noemt, toont hun moedeloosheid en onvrede. Zaterdag gaan nog meer winkels in Sittard open:

Deze winkeliers in Sittard gaan zaterdag in opstand: 'We moeten open' - NOS

In Sittard ondervinden de winkeliers naar eigen zeggen weinig steun van de gemeente. Die steun krijgen ondernemers wel in andere regio's van de politiek. Zo roept de provincie Overijssel het kabinet op om zo snel mogelijk een einde te maken aan de lockdown. Gedeputeerde Eddy van Hijum zegt begrip te hebben voor ongehoorzaamheid bij ondernemers. "Als je je omzet ziet weglekken naar een paar kilometer over de grens in Duitsland, brengt dat enorme frustratie met zich mee." Ook de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma, mengde zich vandaag in de discussie. "Naast de aandacht voor de zorg pleiten wij ervoor meer evenwicht te brengen in de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten en te kijken onder welke omstandigheden de samenleving op korte termijn wel veilig open kan", is te lezen op de website van de gemeente.

De gemeente Leeuwarden steunt het pleidooi van de noordelijke gemeenten voor een meer evenwichtige afweging van de coronamaatregelen: https://t.co/4Op0dRPgEK pic.twitter.com/p8G98InZ6q — Sybrand Buma (@sybrandbuma) January 12, 2022

"De ondernemers en de samenleving hebben behoefte aan perspectief", staat verder in een open brief van 21 burgemeesters uit Gelderland. Ze schrijven dat de rek eruit is bij de detailhandel, de horeca, sport en cultuursector. In Didam, dat op een steenworp van de Duitse grens ligt, gaan zo'n twintig niet-essentiële winkels en horecaondernemingen ook op zaterdag open. Volgens Karin van der Velden van winkeliersvereniging Gastvrij Didam speelden zij al met die gedachte, en omdat de gemeente uit zichzelf zei niet te zullen handhaven was het besluit snel genomen.

Quote Het zou mooi zijn als deze actie landelijk wordt uitgerold. Karin van der Velden, winkeliersvereniging Gastvrij Didam

Gastvrij Didam heeft de ondernemers op het hart gedrukt de reguliere maatregelen goed te hanteren. Van der Velden: "Het zou mooi zijn als deze actie landelijk wordt uitgerold." Didam is niet de enige plaats waar winkels en horeca klanten zullen verwelkomen; in gemeenten als Aalten, Montferland en Oude IJsselstreek zullen de ondernemers geen bezoek krijgen van handhavers en gaan winkels open. Ook niet-essentiële winkels in Geleen, Roermond, Katwijk, Apeldoorn en Hoogeveen zijn van plan op zaterdag open te gaan. Vrijdag is er een demonstratie en gaan meerdere winkels open in Alblasserdam. Dinsdag was er ook een protest van ondernemers in Beilen en Barneveld:

Winkeliers houden lawaaiprotest: 'Het kan zo niet langer' - NOS