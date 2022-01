Vierhouten wordt ploegleider van Pogacar bij UAE

Aart Vierhouten rijdt ook dit seizoen in het profwielerpeloton. De oud-prof gaat als ploegleider aan de slag bij UAE Team Emirates. Uithangbord van de ploeg is tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar.

Vierhouten werkte tot 1 januari bij Qhubeka, maar die ploeg is inmiddels gestopt.

Na zijn actieve carrière was Vierhouten tussen 2010 en 2014 bondscoach van de Nederlandse junioren en beloften, waarna hij ook even ploegleider was bij Vacansoleil-DCM. Vervolgens werkte Vierhouten enige tijd buiten de sport, maar vorig jaar blies hij zijn ploegleidersloopbaan nieuw leven in bij Qhubeka.