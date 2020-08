Promes zit goed bij Ajax: 'Arsenal? Ik ben verbaasd over die interesse'

En dat beaamde Ten Hag later zelf ook: hij is niet beschikbaar.

Speculeren over diens opvolger wil Promes niet: "Ik noem geen namen, maar er zijn er genoeg die het over kunnen nemen." Zijn coach bij Ajax bijvoorbeeld, Erik ten Hag? "Hij zou het wel aankunnen, maar zijn focus ligt op Ajax."

Dat Koeman het Nederlands elftal na een succesvolle periode inruilt voor Barcelona vindt Promes erg jammer. "We hebben een groot verlies geleden, maar de kwaliteit van de spelers wordt niet minder. We zullen het nu zonder hem moeten doen."

Het was een week van uitersten voor Quincy Promes. Vanuit het trainingskamp van Ajax in Oostenrijk vernam de aanvaller eerst dat bondscoach Ronald Koeman vertrok, een stevige domper. Daarna goed nieuws: hij en zijn ploeggenoten zijn zeker van de Champions League.

Promes gaat nog iemand missen, Hakim Ziyech. Zijn maatje bij Ajax komt nu voor Chelsea uit. "Dat is een groot gemis, maar er is genoeg kwaliteit in huis om dat op te vangen. Dat moet geen probleem worden."

Champions League en interesse van Arsenal

In dat kader is het belangrijk dat Ajax door het verlies van Olympique Lyonnais in de halve finales van de Champions League voor komend seizoen zeker is van een plek in de groepsfase van miljoenenbal. Daardoor blijven André Onana, Donny van de Beek en Nicolás Tagliafico wellicht langer in Amsterdam.

"Spelers zullen nu twee keer nadenken als er een andere club komt", zegt Promes. "Wij spelen Champions League, dus je ruilt Ajax niet zomaar in. Iedereen moet dat voor zichzelf bepalen, daar praten we onderling niet veel over."

Zelf wordt Promes in verband gebracht met Arsenal. "Dat is een gerucht, daar kan ik niet op ingaan. Ik ben verbaasd over de interesse. Ik ben hier net een jaar. Iedereen weet dat ik hier gelukkig ben, ik sta niet te springen om weg te gaan."