Jongere ontsnapt na gijzeling gevangenis Breda, doodgeschoten door Belgische politie

De Belgische politie heeft iemand doodgeschoten die vanmiddag uit een jeugdgevangenis in Breda was ontsnapt. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft dat bekendgemaakt, nadat de Gazet van Antwerpen het als eerste had gemeld.

De jonge gedetineerde was vanmiddag in een werkplaats buiten de gevangenis aan het werk toen hij twee personeelsleden gijzelde. Volgens het AD deed hij dat onder bedreiging van een vuurwapen.

De Nederlander sloeg in een auto op de vlucht en reed de grens over, waarna de Nederlandse politie de Belgische collega's inseinde. In de plaats Brecht zou de politie hem even na 16.00 uur tot stoppen hebben proberen dwingen. Er ontstond een vuurgevecht waarbij de ontsnapte gevangene om het leven kwam.

Dit zijn de eerste beelden uit België: