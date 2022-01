Staatssecretaris Vijlbrief gaat in gesprek met bewoners bevingsgebied Groningen

Deze gang van zaken leidde tot veel verontwaardiging. "Het is een loterij, schandalig dat we zo behandeld worden. We zijn boos, en wat betreft de nieuwe regering ook niet echt hoopvol", aldus een inwoonster van Sappemeer na uren in de digitale wachtrij.

De subsidiepot was binnen een dag leeg. Van tevoren was duidelijk dat er te weinig geld zou zijn voor iedereen. Duizenden Groningers bleven met lege handen achter.