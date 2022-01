Bondscoach Annan ontslagen bij hockeyvrouwenploeg na berichten over angstcultuur

Hockeybondscoach Alyson Annan is per direct ontslagen bij de nationale vrouwenploeg. "De bond en de bondscoach verschillen van mening over de aanpak van het huidige traject om tot verbetering in de samenwerking en groepscultuur bij de Oranjedames te komen", schrijft hockeybond KNHB in een persbericht. Na de Olympische Spelen in Tokio, waar de ploeg het goud veroverde, kwam tijdens de evaluatiegesprekken met speelsters naar voren dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden bij het klimaat waarin zij hebben gepresteerd. Diverse meldingen Diverse internationals hadden melding gemaakt van voor hen ongewenst gedrag en een angstcultuur binnen de nationale vrouwenploeg. Ook de NOS sprak eind vorig jaar met diverse betrokkenen over de affaire. Enkele speelsters zouden te maken hebben gehad met verbale intimidatie. Er was volgens hen ook sprake van een zwijgcultuur, die verder gaat dan de in topsport gebruikelijke kleedkamergeheimen.

Annan met speelsters na het winnen van de olympische finale - ANP

De afgegeven signalen waren voor de hockeybond dermate verontrustend, dat het zich genoodzaakt voelde een externe begeleider aan te stellen om onderzoek te doen naar de veiligheid van het sportklimaat binnen de nationale ploeg. Daarnaast werd er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. "De afgelopen drie maanden heeft de externe begeleider gebruikt om met staf en team de eerste stappen te zetten in dit traject. Gaandeweg dit traject bleek dat de aanpak waarvoor wij als bond gekozen hebben niet overeen komt met de visie die Alyson daarop heeft", zegt Jeroen Bijl, technisch directeur van de hockeybond. "Voor ons als KNHB is er geen andere weg dan de ingeslagen route die we met overtuiging in november zijn ingegaan. Natuurlijk hadden we het traject met Alyson tot en met de WK graag afgemaakt. Zeker gezien haar staat van dienst en wat ze allemaal betekend heeft als bondscoach."

'Grens getrokken' "Afgelopen maanden heb ik inzicht gekregen in de punten waar wij als team, staf en individu mee aan de slag konden gaan. Er is naar mijn mening geen verschil van inzicht over wat er te verbeteren valt, maar wel over de aanpak daarvan. Ik heb daar voor mezelf een grens getrokken en dit is helaas de consequentie", legt de hockeycoach uit in het persbericht. Annan wilde verder geen commentaar geven tegenover de NOS. Hockeycommentator Philip Kooke vertelde op televisie en radio wel meer over de situatie. "Er waren twee stromingen binnen het Nederlandse team en het was de vraag welke aan het langste eind ging trekken." Bekijk de video hieronder.

'Hoogstens het tijdstip van het ontslag van Annan is een verrassing' - NOS

De 48-jarige Australische had sinds oktober 2015 de leiding over de succesvolle hockeyvrouwenploeg. In die periode leidde ze Oranje naar één wereldtitel, drie Europese titels en olympisch goud in Tokio. Twee weken geleden maakte Annan haar selectie bekend voor de eerste interlands van het nieuwe jaar. In februari speelt de ploeg de eerste wedstrijden in de FIH Pro League, tegen Spanje en India. De hockeybond beraadt zich op dit moment over de opvolging van Annan, zowel voor de korte als langere termijn.