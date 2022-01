Chaos op Afrika Cup: scheidsrechter fluit tweemaal te vroeg af bij Tunesië-Mali

Bij de Afrika Cup lijkt het alsof alles op ieder moment kan gebeuren - dus ook dat de scheidsrechter nog voor het einde van de reguliere speeltijd plots fluit voor het eindsignaal.

Het gebeurde bij de poulewedstrijd in groep F tussen Tunesië en Mali. Scheidsrechter Janny Sikazwe uit Zambia hield het in de 85ste minuut voor gezien. Hij floot af bij een 1-0 voorsprong voor Mali. Grote verbazing op de Tunesische reservebank. Na protest zag de arbiter zijn fout in en werd er alsnog verder gespeeld.

Vervolgens floot de scheidsrechter nogmaals af, nu in de 89ste minuut. Geen blessuretijd dus, terwijl Sikazwe bij drie discutabele momenten de hulp had moeten inschakelen van de VAR en er dus tijd verloren was gegaan.

Het tweede te vroege fluitsignaal leidde tot grote woede bij de Tunesiërs. Spelers en leden van de technische staf stormden op Sikazwe af. De Tunesische bondscoach Mondher Kebaier ging met vuurspuwende ogen verhaal halen. Omringd door een kringetje van beveiligers werd het arbitrale kwartet in veiligheid gebracht.