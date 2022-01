Neergestoken jongen (15) uit Middelburg overleden

Een 15-jarige jongen die zondag werd neergestoken in Middelburg is overleden. Er zijn twee verdachten in beeld, maar die zijn volgens de politie voortvluchtig.

De verdachten zijn twee jongens die niet in Middelburg wonen. Er is meerdere keren geprobeerd om hen te arresteren maar tot nu toe is dat niet gelukt. De politie verzoekt het tweetal om zich te melden op het bureau.

De jongen uit Middelburg werd zondag rond het middaguur neergestoken op een grasveldje bij de Meanderlaan en De Overloper. Dat ligt in het zuidoostelijke deel van de Zeeuwse hoofdstad. De jongen raakte zwaargewond en overleed vandaag in een ziekenhuis.

Volgens de politie worden door jongeren "opruiende foto's" verspreid van mogelijke betrokkenen bij de steekpartij. Het zou onder meer gaan om de foto van een meisje. De politie wil dat dit soort foto's niet meer worden gedeeld. "Dit heeft totaal geen meerwaarde voor het onderzoek en schaadt de betrokkenen."

Afgelopen zondag deed de Forensische Opsporing van de politie onderzoek op de plaats delict: