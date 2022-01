Ziekenhuizen willen sluiting afdeling kinderhartchirurgie aanvechten

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zegt naar de rechter te stappen als minister Kuipers (Volksgezondheid) bij het besluit blijft om kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zegt een gang naar de rechter te overwegen, hoewel het de hoop in eerste instantie op de Kamer heeft gevestigd.

Voormalig minister De Jonge maakte het besluit in december al bekend. Toen was er bij de twee ziekenhuizen nog hoop dat de nieuwe zorgminister het plan zou terugdraaien, maar gisteren bevestigde Kuipers door te gaan met het voornemen.

Als de kinderhartchirurgie inderdaad geconcentreerd wordt in Rotterdam en Utrecht betekent dit dat de academische ziekenhuizen in Groningen, en Leiden moeten stoppen met dit specialisme. Op welke termijn dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Zo buigt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zich eerst over de impact van het besluit en ook de Tweede Kamer komt dus nog aan zet.

Alleen Leiden en Rotterdam voldoen aan normen

Doel van het centraliseren van de kinderhartchirurgie is dat er meer expertise komt in Utrecht en Rotterdam doordat er in die ziekenhuizen meer operaties uitgevoerd zullen worden. Op dit moment voldoen alleen Leiden (dat samenwerkt met Amsterdam UMC) en Rotterdam aan de strenge Europese norm van minimaal 375 hartoperaties bij kinderen per jaar. Maar Leiden komt in het besluit van de zorgminister niet voor.

"Als het nodig is, gaan we zeker naar de rechter", zegt LUMC-bestuursvoorzitter Douwe Biesma in vakblad Zorgvisie. Hij vreest dat met de sluiting bepaalde complexe hartoperaties op kinderen niet meer in Nederland kunnen worden uitgevoerd.

Hij noemt als voorbeeld de hartoperatie op een ongeboren baby. "Met een naald van 10 cm moet de chirurg naar het hart van het embryo om een hartklep van 2 millimeter te plaatsen. Dat is heel complex. Als die operatie hier vervalt, doet niemand dat meer in Nederland. Patiënten moeten dan naar Oostenrijk."

Hoop op Kamer gevestigd

Ook in Groningen wordt verbouwereerd gereageerd. "We hadden zeker de hoop dat Kuipers het besluit zou terugdraaien", zegt UMCG-woordvoerder Lex Kloosterman. "We hebben zelf een plan gemaakt met het Erasmus MC en Leiden en Groningen om die centra te concentreren en toch nog landelijke spreiding te hebben. Van dat plan was Kuipers als bestuurder van het Erasmus MC ook onderdeel."

Kloosterman merkte maandag echter al dat de minister het besluit niet zou terugdraaien en heeft nu in eerste instantie zijn hoop op de Tweede Kamer gericht. "Die gaan hier nog over debatteren. Maar als dat niets oplevert, beraden wij ons ook op juridische stappen."