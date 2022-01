Geen zorgen over herstart eredivisie: 'Niemand heeft er baat bij vals te spelen'

"Ik denk dat het niet echt fraudegevoelig is. Een clubarts heeft een eed afgelegd en dan zou hij moeten frauderen", meent De Jong, die ook meekreeg dat Ajax het niet zo nauw nam met de regels . "Daar is Ajax wel op aangesproken. Niemand staat boven de wet. Het voetbal niet, Ajax niet, geen enkele club."

"Iedereen is erbij gebaat om zo veel mogelijk en zo snel mogelijk te spelen en de competitie gewoon voort te zetten", vervolgt De Jong, die verwacht dat de clubs daarbij hun verantwoordelijkheid nemen. "Met het speelschema dat er nu is, denk ik dat niemand er baat bij heeft om vals te spelen."

"Laat alsjeblieft het voetbal een deel van de oplossing zijn en kijken of we op een veilige manier weer naar het stadion kunnen. Wij denken dat we dat op een verantwoorde manier kunnen doen."

"Het was een goed, hoopvol en constructief gesprek", aldus De Jong, die de komende weken nog lege stadions verwacht. "Maar als het voetbal één ding heeft aangetoond de afgelopen twee jaar, dan is het dat het bereid is zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden."

Wel heeft De Jong in aanloop naar een nieuwe persconferentie de Tweede Kamer verzocht het voetbal weer perspectief te bieden, door bijvoorbeeld wedstrijden met publiek in het vooruitzicht te stellen.

Volgens de KNVB zijn er dus twee redenen om een wedstrijd uit te stellen: als clubs niet over dertien spelers, onder wie één keeper, beschikken óf in het geval van 'een medische ongecontroleerde uitbraak'. In het tweede geval worden in zeer korte tijd steeds meer spelers positief getest.

"Bij een dergelijke snelle stijging van het aantal positief geteste spelers kan worden besloten om een wedstrijd uit te stellen, om verdere besmettingen te voorkomen. De aantallen positief geteste spelers bij een ongecontroleerde uitbraak zijn arbitrair en ter beoordeling van de bondsarts van de KNVB", aldus de bond in een verklaring.

Jan Bluyssen, directeur competitiezaken, voegt daaraan toe: "Ajax heeft veel meer profspelers op de loonlijst staan dan bijvoorbeeld Helmond Sport, dus de situaties per club kunnen enorm verschillen. Daarom nemen we per team de 25 spelers die het meest op het formulier hebben gestaan."