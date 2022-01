'Moeizaam' overleg NAVO-Rusland kan onvrede Kremlin niet wegnemen

Het gesprek tussen de NAVO en Rusland over de spanning rond Oekraïne is volgens NAVO-topman Stoltenberg moeizaam verlopen. "Er zijn grote verschillen tussen de NAVO-bondgenoten en Rusland en die zijn moeilijk te overbruggen", zei hij na het overleg. Volgens hem was het al winst dat beide partijen aan de onderhandelingstafel zaten. Rusland zegt dat het land voorstellen heeft gedaan om de spanningen in de regio te de-escaleren, maar dat de NAVO die heeft genegeerd. Volgens onderminister van Defensie Fomin schept die reactie een voedingsbodem voor incidenten en conflicten. Beide partijen hebben afgesproken om vaker te spreken over de militaire spanningen rond Oekraïne. Volgens Stoltenberg waren de Russen echter niet bereid om daar concrete data aan te verbinden. Op een persconferentie zei de secretaris-generaal van de NAVO dat de nieuwe onderhandelingen ook over andere onderwerpen kunnen gaan, zoals het terugbrengen van het aantal middellangeafstandsraketten in Europa. Rusland rekent op verdere constructieve gesprekken met de NAVO, zei het ministerie van Defensie in Moskou tegen staatspersbureau Tass. Russische troepenmacht Rusland heeft zo'n honderdduizend militairen bij de grens met Oekraïne gestationeerd en de NAVO wil dat zij zich terugtrekken. Inzet van Rusland is dat de NAVO zich terugtrekt uit alle landen die tijdens de Koude Oorlog onder de Russische invloedssfeer vielen. Ook eisen de Russen de garantie dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. Waarom wil Rusland dat? Daar maakten we deze video over:

Waarom Poetin niet wil dat de NAVO verder uitbreidt - NOS

Inhoudelijk lijken beide partijen elkaar niet of nauwelijks genaderd te zijn. Stoltenberg herhaalde dat Rusland niets te zeggen heeft over een eventueel NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. De Russische beschuldiging dat uitbreiding van de NAVO een daad van agressie is, noemde hij "absoluut onwaar". Reëel gevaar gewapend conflict Als Rusland opnieuw militair ingrijpt in Oekraïne, dan kan dat volgens Stoltenberg aanleiding zijn om juist meer NAVO-militairen in Oost-Europa te stationeren. Hij waarschuwde voor een "reëel gevaar voor een nieuw gewapend conflict in Europa", maar zei dat de NAVO alles doet om dat te voorkomen.

Eerder schreven we deze analyse over het topoverleg van deze week.

Maandag was er in de Zwitserse stad Genève ook al een overleg tussen delegaties uit Rusland en de Verenigde Staten. Over de inhoudelijke uitkomst wilden beide partijen na afloop weinig kwijt. De Amerikaanse diplomaat Wendy Sherman zei alleen dat het gesprek "openhartig" was. De Russische onderminister Rjabkov noemde het onderhoud "complex". Bekijk ook deze video over de troepenopbouw van Rusland aan de grens met Oekraïne: