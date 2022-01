Premier Johnson biedt excuses aan om borrel, Labourleider noemt hem leugenaar

De Britse premier Johnson heeft in het Lagerhuis zijn excuses aangeboden voor een borrel in de tuin van 10 Downing Street in mei 2020, ten tijde van een lockdown. Hij gaf toe dat hij zelf ook de bijeenkomst heeft bijgewoond. De premier ligt al weken onder vuur vanwege party's van regeringsmedewerkers, die tijdens coronalockdowns zouden zijn gehouden. Bekijk hier hoe Johnson zijn excuses aanbood:

'Ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen' - NOS

De leider van de Britse Labourpartij noemt Johnson een leugenaar en vraagt om het aftreden van de premier. Conservatieve partijgenoten hadden om uitleg gevraagd, of ze genoegen nemen met het verhaal van Johnson moet nog blijken Dertig aanwezigen Het gaat om een bijeenkomst waarvoor volgens Britse media 100 mensen waren uitgenodigd die hun eigen drank moesten meenemen. Volgens getuigen waren er zo'n dertig aanwezigen. De borrel werd gehouden in een periode dat de Britse regering de bevolking vroeg om met niemand af te spreken buiten hun eigen huishouden. Downing Street 10 wilde tot nu toe niet zeggen of de premier bij de borrel aanwezig was. Johnson zegt nu dat hij er 25 minuten is geweest, en dat hij op dat moment dacht dat het om een werkbijeenkomst ging. Achteraf gezien had hij iedereen meteen weg moeten sturen, zegt hij nu. Offers in coronatijd "Ik weet dat miljoenen mensen grote offers hebben gebracht in de afgelopen anderhalf jaar", zei Johnson tegen de Lagerhuisleden. Hij verwees daarbij naar mensen die bijvoorbeeld niet samen konden rouwen na het overlijden van een geliefde. "Ik begrijp hun woede richting mij en mijn regering, als ze denken dat in Downing Street de coronaregels niet zijn nageleefd, door de mensen die de regels hebben bedacht."

Er loopt een onderzoek naar berichten over minstens zeven bijeenkomsten van overheidspersoneel ten tijde van strenge coronabeperkingen. Johnson zei eerder dat hij vanwege dat onderzoek niet wilde reageren op de vele artikelen in de media over de overheidsborrels.

Correspondent Fleur Launspach over positie Johnson: "Met deze verklaring is het gevaar voor de premier niet geweken. De conclusies van het lopende onderzoek van Sue Gray zullen cruciaal worden. En de vraag is wat Johnsons eigen partij nu gaat doen: als meer dan 54 Tories een motie van wantrouwen indienen dan wordt het een 'leadership challenge'. En wat betreft het publiek, de Britten zelf? Het vertrouwen is ernstig beschadigd en de verklaring van Johnson blijft dubbelzinnig: hij biedt zijn excuses aan voor een borrel maar zegt tegelijk dat hij in de veronderstelling verkeerde dat het een soort werkoverleg was. Zullen mensen dat geloven? Een recente poll liet zien dat zo'n 60 procent van het publiek van mening is dat Johnson na de 'lockdownborrel'-schandalen moet aftreden. Of hij die mensen weer ervan kan overtuigen dat hij wél de beste leider is voor het land, dat is de vraag. Op dit moment hangt zijn positie als premier absoluut aan een zijden draadje."

Dat onderzoek gaat ook over een kerstfeestje dat op 18 december 2020 in Downing Street gehouden zou zijn. Ook toen was het land in lockdown; Britten moesten hun kerstplannen afzeggen van de regering. Begin december dook een gelekte video op waarin persvoorlichter Allegra Stratton grappen maakt over dat feestje. De inmiddels afgetreden voorlichter oefende hoe ze antwoord moest geven op moeilijke vragen van journalisten: ze suggereert onder meer lachend om de borrel "gewoon kaas en wijn" en een "werkoverleg zonder onderlinge afstand" te noemen.