Treinverkeer in Noord-Nederland weer opgestart na storing

Het treinverkeer in het noorden van het land is weer opgestart na een storing. Ten noorden van Zwolle, richting Friesland, Groningen en Drenthe, reden zo'n anderhalf uur lang helemaal geen treinen. Volgens ProRail zullen de gevolgen van die storing vanmiddag nog te merken zijn in de dienstregeling.

ProRail legde het verkeer stil vanwege een storing in de verkeersleidingspost. Die begeleidt het treinverkeer in de regio Heerenveen en Assen, en alles daarboven, zegt een woordvoerder. "Vanwege de veiligheid is het treinverkeer stilgelegd, totdat de systemen van de verkeersleidingspost in de lucht zijn. Dat zijn de ogen en oren van ons treinverkeer."

Wat de oorzaak van de storing bij de verkeersleidingspost is, kan ProRail nog niet zeggen.