Zo zagen de Europese steden er meer dan 100 jaar geleden uit

Strandpret in Scheveningen, de Londense brandweer die uitrukt met paard en wagen en koetsjes op Place de la Concorde. De oudste bewegende opnamen uit Europa zijn gerestaureerd en binnenkort te zien in het Eye Filmmuseum in Amsterdam. Het gaat om vaak dagelijkse taferelen van rond 1900. Een tijd waarin film ontzettend spectaculair was. "De eerste filmbeelden veroorzaakten een schokgolf", zegt Frank Roumen, hoofd Collecties bij Eye. "Stel je voor, je kent je hele leven alleen stilstaand beeld en ziet nu voor het eerst de blaadjes aan de bomen bewegen, een rijdende trein en rollende golven." In die tijd waren zelfs kranten en tijdschriften nog nauwelijks geïllustreerd en aankondigingen voor het theater werden getekend. Bekijk hier een aantal opnames uit Nederland anno 1900, van goederenvervoer met een hondenkar tot theaterpubliek in Amsterdam:

"Dit inkijkje in de 19e eeuw is uniek omdat het beeld zo schaars is", licht Roumen toe. "Van de driehonderd bewaarde filmpjes van dit type zijn er tweehonderd in het bezit van Eye. Die zijn gerestaureerd en er is een digitale compilatie gemaakt waarmee je als het ware een tijdreis naar de 19e eeuw maakt." De beelden zijn afkomstig uit de collectie van de Mutoscope and Biograph Company. Ingenieur William Kennedy-Laurie Dickson, voormalig assistent van Thomas Edison, richtte het bedrijf in 1896 op. Hij bedacht een camera waarmee hij op een ongebruikelijk groot formaat van 68 millimeter filmde, dat een hoge kwaliteit had. Met zijn immense camera reisde hij door Europa om korte filmpjes te maken die werden vertoond op kermissen en in theaters. Ook in Carré in Amsterdam vond een filmvertoning plaats, waarbij het publiek tijdens de in- en uitloop werd gefilmd. Vaak kon het publiek zichzelf tijdens de volgende voorstelling al bekijken, bij wijze van 'selfie avant la lettre'.

Drenkelingen buiten beeld gedobberd Anno 2020 roept het inkijkje in het leven van 120 jaar geleden vooral verbazing op. Zo is te zien hoe een Hollandse hondenkar tijdens een oversteek in de sloot valt en hoe de reguliere zwemkleding in een Duits zwembad bestaat uit slobberende gestreepte badpakken met royale pijpen. Een heer van stand demonstreert trots zijn automatische machinegeweer en neemt na afloop zwierig zijn hoed af. In een van de filmpjes duikt de camera van Dickson op, opgesteld in een treinwagon. Dan wordt ook duidelijk hoe onhandelbaar dit ijskastgrote apparaat was. Eenmaal gekozen viel er aan het camerastandpunt weinig meer te veranderen. Zo zijn in de opname van een Engelse marine-oefening de drie 'drenkelingen' allang uit beeld gedobberd voordat de reddingssloep ter plekke is.

Links onderin is nog net het hoofd van een van de drenkelingen te zien - Eye Filmmuseum

Het zijn juist de dagelijkse taferelen uit 1900 die het meeste fascineren, vindt de Amsterdamse straatfotograaf Thomas Schlijper. "Die raken aan de essentie van het leven. Ook ik heb de sterke drang om elke dag iets vast te leggen en het heden te bewaren voor de toekomst." Schlijper plaatst dagelijks werk van Amsterdams straatbeeld op zijn website, variërend van fietsers op de Haarlemmerdijk tot honden in bakfietsen. "Ik probeer het op een ouderwetse manier vast te leggen, gewoon met een statief en een camera erop. Vaak film ik ook fietsend met het statief op mijn stuur, waarbij mijn lichaam een soort verlengstuk is van de camera." Verliefd op de lege kades Als het gaat om de opnames uit de 19e eeuw dan treft het beeld van de Prinsengracht de stadsfotograaf het meest. Dickson filmde het destijds heel modern vanaf een boot. Schlijper: "Je merkt dat Amsterdam met werk- en zeilschepen vooral een werkstad was. Ik ben verliefd op die lege kades van 1900 die echt werden gebruikt om goederen over te laden."

De Prinsengracht anno 1900 en anno 2020 - NOS