Hennepkwekerij gevonden tussen restanten afgebrand restaurant Texel

Tussen de resten van het gisteren afgebrande restaurant Bij Joost in De Cocksdorp op Texel zijn restanten gevonden van een hennepkwekerij. Er wordt onderzocht of de brand misschien daardoor is ontstaan, laat de politie weten aan NH Nieuws.

Het is niet duidelijk wie de hennepkwekerij runde. Nog niemand is aangehouden.

De brand brak gisternacht rond 02.30 uur uit. De brandweer kon niet voorkomen dat het pand volledig afbrandde. De naastgelegen panden zijn wel gered.