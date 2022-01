Meer verkeersongelukken in 2021, politie maakt zich zorgen

Het afgelopen jaar zijn er meer ongelukken geteld, meer blikschade en meer gewonden in het verkeer dan in 2020. De politie bevestigt berichtgeving daarover van De Telegraaf. Dat komt onder meer door de toegenomen verkeersdrukte in het tweede coronajaar, maar de politie maakt zich toch zorgen.

Uit cijfers van onder meer Rijkswaterstaat en de politie blijkt dat het aantal ongevallen toenam met 8 procent en dat het aantal ongevallen met minimaal een gewonde met 1302 steeg naar 17.842. Het aantal ongevallen met minimaal een dode nam wel af, met 18 naar 478.

"We maken ons daar wel zorgen over", zei portefeuillehouder verkeer Paul Broer van de politie in het NOS Radio 1 Journaal. "Omdat we natuurlijk gehoopt hadden dat we met alle inspanningen die we met elkaar gepleegd hebben het afgelopen jaar eerder zouden dalen dan stijgen."

Veel meer lachgas

Volgens Broer is het moeilijk om precies aan te geven waarom de daling van het aantal ongelukken en gewonden niet doorzet. Dat is een samenspel van factoren: dat zit hem niet alleen in handhaving, maar bijvoorbeeld ook in de inrichting van wegen en de voorlichting aan weggebruikers over lachgasgebruik.

In een recent onderzoek naar lachgas zag de politie dat het gebruik in het verkeer in 2020 bijna verdubbelde ten opzichte van 2019. Vorig jaar stabiliseerde dat cijfer, maar waren er nog 4000 meldingen van lachgas in het verkeer. Andere veel voorkomende oorzaken van ongelukken zijn rijden onder invloed, te hard rijden en afleiding door 'gepruts' met de mobiele telefoon.

Verkeersgedrag steeds ruwer

Daarnaast ziet de politie een verruwing in het gedrag van verkeersdeelnemers, zoals ook elders in de maatschappij. "De ik-cultuur, elkaar wat minder gunnen. Verkeer is hoe dan ook een samenspel, het zijn niet alleen de regeltjes, maar ook hoe je daar als burger mee omgaat."

De politie hoopt met nieuwe methoden meer overtreders van verkeersregels te betrappen. Bijvoorbeeld met de inzet van de monocam: een hoog geplaatste camera, waarbij de politie kan zien of iemand al rijdend zit te appen of op een andere manier zijn aandacht niet bij het verkeer houdt.