Wielerploeg Jumbo-Visma breekt Spaans trainingskamp af vanwege corona

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft per direct het trainingskamp in het Spaanse Alicante beëindigd. Reden is een coronageval binnen de formatie. Het is niet bekend om wie het gaat.

De positief geteste renner of staflid en degenen die nauw met hem in contact zijn geweest verblijven in quarantaine, de rest is een dag na aankomst alweer vertrokken of traint individueel verder in Spanje.

'Doemscenario'

"Het doemscenario is uitgekomen", zegt performance manager Mathieu Heijboer. "Maar het is wel een scenario waar we al rekening mee hadden gehouden." Jumbo-Visma had daarom de onderlinge contacten al tot een minimum beperkt.

Tom Dumoulin was al niet aanwezig bij het trainingskamp. Hij is thuisgebleven omdat hij vorige week in nauw contact was geweest met een besmet persoon.