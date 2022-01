Verwerkingsbedrijf bij Tata Steel kreeg ten onrechte dwangsommen opgelegd

Een verwerkingsbedrijf dat zich bezighoudt met het verwerken van zogenoemde slakken bij staalproducent Tata Steel in IJmuiden heeft ten onrechte dwangsommen opgelegd gekregen. Het bedrijf, Harsco Metals, heeft zich aan de voorschriften gehouden, heeft de Raad van State bepaald.

Slak is een restproduct van de staalproductie. Harsco kiept het spul in vloeibare vorm in putten, waar het afkoelt en stolt. In de regels staat dat bij de opslag van slakken niks mag worden gedaan dat verspreiding van stof veroorzaakt. De provincie Noord-Holland vond dat dat toch gebeurde en legde Harsco daarom voor tonnen aan dwangsommen op. Het bedrijf moest zorgen dat de uitstoot van stof zou stoppen.

Een belangrijke aanleiding voor die maatregel waren de grafietregens in de omgeving van Tata Steel, waar onder omwonenden veel onrust over ontstond. Die werden veroorzaakt door het kiepen van vloeibare slak. Harsco bestreed de dwangsommen bij de rechter, maar die stelde de provincie in het gelijk.

Installatie, geen opslag

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, kijkt er dus dus anders tegenaan. De slakputten maken deel uit van het productieproces en moeten beschouwd worden als installaties, niet als opslag. Die opslag komt pas na de productie, als de afgekoelde slak is uitgegraven. De voorschriften hebben daarom geen betrekking op het kiepen, oordeelt de raad.

In verhouding tot de hoeveelheid slak die Tata Steel aanlevert, is de capaciteit van de putten beperkt. Daarom wordt een volle put zo snel mogelijk gekoeld en weer leeggemaakt. Dat gebeurt bij elke put één of meerdere keren per dag.

Bij slakputten mag overigens niet onbeperkt stof worden verspreid: daarvoor moet Harsco een sproeiplan hebben. De omstreden grafietregens komen volgens Harsco sinds april 2020 niet meer voor, want sindsdien wordt slak alleen nog binnen verwerkt, in een hal.