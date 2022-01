Ondanks pijnstillers vecht De Vroome in Melbourne voor haar droomkans

Tennisster Indy de Vroome heeft in de tweede voorronde van de Australian Open voor een gedenkwaardige overwinning gezorgd. De Brabantse liet tegen Dalma Galfi veel kansen onbenut, kreeg last van blessureleed, maar haalde wel beslissende kwalificatieronde: 6-4, 6-7 (9), 7-6 (10-6). De 25-jarige Vroome kwam tegen de Hongaarse in de tweede set knap terug van 5-0 achterstand en miste daarna in de tiebreak een matchpoint. Ze verspeelde in set drie op 5-4 weer een wedstrijdpunt, liet haar opponente terugkomen, maar sloeg daarna in de beslissende supertiebreak op haar zesde wedstrijdpunt wel toe.

Bij een supertiebreak valt de beslissing zodra een speler tien punten heeft gescoord, met een verschil van minimaal twee punten. In een reguliere tiebreak valt de beslissing bij zeven punten. Op de Australian Open wordt er zowel in het hoofdtoernooi als in de kwalificaties in de beslissende set een supertiebreak gespeeld.

"Ik heb het fysiek wel zwaar nu", bekende De Vroome vanuit Melbourne, terwijl ze tegelijkertijd in een ijsbad van haar inspanningen aan het bekomen was. "Ik kreeg in de derde set last van mijn lies en hamstring en ik kon daardoor bijna niet meer serveren. Daarna was het door de pijn heen spelen, maar ik ben trots dat het gelukt is." "Het is nu wachten hoe mijn lichaam erop reageert. Ik ga donderdag nog een arts ernaar laten kijken", zegt De Vroome, die in het verleden met de ziekte van Lyme te maken heeft gehad.

Quote Ik ga sowieso de baan op, al zal dat vast met wat pijnstillers gaan gebeuren. Indy de Vroome

Het is voor het eerst dat de 25-jarige De Vroome tot de laatste kwalificatieronde is doorgedrongen van een grandslamtoernooi. Ze wil ondanks haar fysieke ongemak vol voor haar droomkans gaan om volgende week haar grandslamdebuut te kunnen maken. "Ik ga sowieso de baan op, al zal dat vast met wat pijnstillers gaan gebeuren. Ik heb altijd gevoeld dat ik het in me had om dicht bij het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi te komen. Dus ik wil mezelf deze kans niet ontnemen. Ik ga er alles aan doen."