Belgische politie neemt extreem snelle elektrische step in beslag

De politie in de Belgische stad Mechelen heeft een man aangehouden die op een enorm snelle elektrische step reed. De man van 35 trok gisteren de aandacht van de politie toen hij een meetbord voorbijreed. Dat bord gaf 43 kilometer per uur aan, terwijl hij zich in een 30-kilometerzone bevond.

Agenten hielden hem tegen en namen zijn step mee. Het voertuig werd op het politiebureau op een rollerbank gezet, zoals dat ook met scooters gebeurt om te kijken of ze zijn opgevoerd. Daar bleek dat de e-step, die in België maximaal 25 km/u op de weg mag, een snelheid kon bereiken van 104 km/u.

Daar kwam bij dat de man geen helm droeg, niet in het bezit was van een rijbewijs en zijn step ook niet had verzekerd. De politie heeft de tweewieler in beslag genomen.

In Nederland is het op enkele uitzonderingen na verboden om de weg op te gaan met een elektrische step.