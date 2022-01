De uitzending van 12 januari

Is de lockdown nog houdbaar? Het OMT, dat het kabinet adviseert over de aanpak van de coronacrisis, komt vandaag bijelkaar. De vraag is of de lockdown nog gerechtvaardigd is nu de hoge aantallen ziekenhuisopanen uitblijven. De huidige maatregelen lopen tot en met vrijdag. Op die dag is er waarschijnlijk een nieuwe persconferentie. Hogescholen, mbo's en universiteiten moeten zo snel mogelijk weer open. Daarvoor pleit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in een open brief aan de regering en aan het OMT. Psychiaters melden dat jongeren meer kampen met angststoornissen, stemmingsstoornissen en eetstoornissen door het gebrek aan fysiek onderwijs en interactie met hun leeftijdsgenoten. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland willen dat Nederland zaterdag weer open gaat. "Voor ondernemers is de lockdown niet meer te doen, voor de hele samenleving niet en alle andere landen in Europa zijn ook grotendeels open", zeggen ze. Een andere oproep van de werkgevers is het aanpassen van de quarantaineregels. We spreken vanavond met mensen uit de medische, economische en politieke hoek.

Hoe kijken ze in Oekraïne naar de Russische dreiging? Dertig jaar na het einde van de Koude Oorlog lijkt de geschiedenis bezig aan een comeback. Het Westen en Rusland staan lijnrecht tegenover elkaar in Oost-Europa, waar op dit moment vooral de situatie rond Oekraïne zorgelijk is. De verwachtingen over de onderhandelingen de komende tijd zijn minimaal: het best denkbare resultaat lijkt te zijn dat de gesprekken kunnen blijven doorgaan. Gert-Jan Dennekamp is voor Nieuwsuur in Oekraïne. Hoe is de teneur onder de bevolking?

De kracht van een kinderboek Vanavond deel 2 in onze serie over zes internationaal toonaangevende kinderboekenschrijvers tussen 83-93 jaar. De auteurs zijn overladen met prijzen, in vele landen vertaald en er groeiden drie generaties kinderen op met hun klassiekers. Pensioen bestaat niet voor hen. Wat betekent schrijven anno 2022 voor schrijfster Els Pelgrom? Bekijk hier deel 1: