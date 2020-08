Wekdienst 23/8: opnieuw demonstraties Wit Rusland • Finale Champions League

Goedemorgen! Wielrenners strijden in Drenthe om de Nederlandse titel op de weg en in Lissabon is vanavond de finale van de Champions League. In Wit Rusland wordt opnieuw gedemonstreerd om definitief af te rekenen met het regime van president Loekasjenko.

Vandaag is er geregeld zon, maar ook zo nu en dan een bui. Vooral in het noorden kan het ook even onweren. Tussen de buien door wordt het maximaal 20 tot 22 graden.