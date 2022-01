Onderscheiden rat die landmijnen in Cambodja opspoorde dood

Een rat die in vijf jaar tijd meer dan honderd landmijnen heeft opgespoord in Cambodja, is op achtjarige leeftijd doodgegaan. De gambiahamsterrat Magawa kreeg in 2020 een onderscheiding van de Britse dierenartsenorganisatie PDSA voor moed en levensreddend werk.

Gambiahamsterratten hebben een scherpe reuk en kunnen goed getraind worden. Ze worden niet alleen gebruikt bij het zoeken naar landmijnen, maar kunnen ook de ziekte tbc diagnosticeren.

Hoewel er dus ook andere ratten zijn die helpen landmijnen op te sporen, was Magawa de succesvolste. Hij werd geboren in Tanzania en vervolgens aan het werk gezet in Cambodja, een van de landen met de meeste landmijnen ter wereld.

Met pensioen

De meeste explosieven stammen uit de tijd van de bloedige burgeroorlog, begin jaren 70 van de vorige eeuw. In een gebied van ongeveer 1000 vierkante kilometer liggen nog mijnen. Magawa hielp mee om in totaal 225.000 vierkante meter grond daarvan te ontdoen.

De rat ging vorig jaar juni met pensioen. Volgens de organisatie die de rat heeft getraind en ingezet, bleef hij vrijwel tot het einde speels. Hij begon afgelopen week echter minder te eten en steeds meer te slapen.

De organisatie prijst het werk van Magawa en benadrukt dat hij er met elke landmijn die hij heeft ontdekt voor heeft gezorgd dat er minder mensen gewond zijn geraakt of werden gedood.