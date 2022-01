Huisarts met dood bedreigd: 'Gaat je niet in koude kleren zitten'

Leenstra is mede-oprichter van prullenbakvaccin.nl, een website die bedoeld is om verspilling van overgebleven vaccindoses tegen te gaan . Op Twitter bedankt hij de politie voor de arrestatie:

Volgens Leenstra had de schrijver een prijs op zijn hoofd gezet, omdat hij uitleg geeft over het nut van coronavaccins. De recherche zou vanmorgen iemand hebben gearresteerd op verdenking van de online doodsbedreiging.

"Ik bied duizend euro om dokter Bernard om te leggen." Deze op internet geplaatste bedreiging komt hard aan bij huisarts in opleiding Bernard Leenstra in Utrecht. "Mijn moeder en vriendin lezen dit ook. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten."

"In zijn praktijk in Leiden is een poging tot brandstichting gedaan en op de voordeur geschoten. Een molotovcocktail naar binnen gooien bij een huisartsenpraktijk, dat is toch gestoord?" Er hoeft uiteindelijk maar één persoon bij te zitten die een oproep tot huurmoord of een aanslag op een huisarts wel serieus neemt, stelt Leenstra.

De arts vermoedt dat het online dreigement bluf is, maar zegt dat zoiets lastig te beoordelen is. Vermoedelijk was de persoon boos en overzag hij de consequenties van zijn daden niet, zegt Leenstra. Toch kunnen de gevolgen groot zijn, verwijst hij naar een incident bij een collega-huisarts in september .

De politie liet hem op voorhand weten dat de verdachte vanmorgen vroeg zou worden opgepakt, zegt Leenstra. Een woordvoerder van de politie checkt of dat daadwerkelijk is gebeurd.

Tijdens de coronapandemie ervaren huisartsen meer agressie dan voorheen. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met ingegooide ruiten en patiënten die woedend zijn over het coronabeleid.

Pittige discussies

"Er is een heel klein groepje mensen dat echt denkt dat de coronavaccins gif zijn en dat mensen ermee worden vermoord", legt Leenstra uit. "Als je dat echt denkt, kan je kennelijk overgaan tot dit soort daden", verwijst hij naar alle incidenten van de afgelopen twee jaar.

De Utrechtse huisarts in opleiding legt zowel in de media als in het openbaar uit dat de vaccins juist helpen om de kans op sterfte en ernstige ziekte bij corona sterk terug te dringen. In gesprekken van persoon tot persoon leidt dat wel eens tot pittige discussies, maar hij is op straat nooit bedreigd. "Ik denk dat als je elkaar in de ogen kijkt, dit veel minder vaak voorkomt. Het is meer een ding op internet."

Leenstra is opgelucht dat de politie hem heeft gemeld dat een verdachte in zijn zaak is aangehouden. "Het komt wel erg dichtbij als iemand zulke dingen zegt, ook al denk ik nog steeds dat het bluf is. Hij of zij moet zulke dingen niet roepen."