Arts met dood bedreigd: 'Gaat je niet in koude kleren zitten'

"Ik bied duizend euro om dokter Bernard om te leggen." Deze op internet geplaatste bedreiging komt hard aan bij huisarts in opleiding Bernard Leenstra in Utrecht. "Mijn moeder en vriendin lezen dit ook. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten." Volgens Leenstra had de schrijver een prijs op zijn hoofd gezet, omdat hij uitleg geeft over het nut van coronavaccins. De recherche had hem vooraf laten weten dat de verdachte vanmorgen vroeg zou worden opgepakt. De NOS heeft deze mail ingezien. De politie kon niet gelijk bevestigen of er daadwerkelijk een arrestatie is verricht. Leenstra is mede-oprichter van prullenbakvaccin.nl, een website die bedoeld is om verspilling van overgebleven vaccindoses tegen te gaan. Op Twitter bedankt hij de politie voor de arrestatie:

Zojuist heeft de recherche een persoon van zijn bed gelicht die verdacht wordt van het bieden van geld om mij te vermoorden (omdat ik uitleg geef over nut en noodzaak van vaccins en door @prullenbakvacc1). Namens mij en mijn familie, dank @POL_Utrecht 💪 — BernardLeenstra (@bernard_dokter) January 12, 2022

De arts vermoedt dat het online dreigement bluf is, maar zegt dat zoiets lastig te beoordelen is. Vermoedelijk was de persoon boos en overzag hij de consequenties van zijn daden niet, zegt Leenstra. Toch kunnen de gevolgen groot zijn, verwijst hij naar een incident bij een collega-huisarts in september. "In zijn praktijk in Leiden is een poging tot brandstichting gedaan en op de voordeur geschoten. Een molotovcocktail naar binnen gooien bij een huisartsenpraktijk, dat is toch gestoord?" Er hoeft uiteindelijk maar één persoon bij te zitten die een oproep tot huurmoord of een aanslag op een huisarts wel serieus neemt, stelt Leenstra. Hij is opgelucht dat de politie in zijn geval in actie is gekomen. "Het komt wel erg dichtbij als iemand zulke dingen zegt, ook al denk ik nog steeds dat het bluf is. Hij of zij moet zulke dingen niet roepen."

Quote Als je elkaar in de ogen aankijkt, komt dit veel minder voor. Bernard Leenstra, huisarts in opleiding