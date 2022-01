'YouTube doet te weinig om desinformatie tegen te gaan'

YouTube is een belangrijke bron van desinformatie en het bedrijf doet veel te weinig om de verspreiding daarvan tegen te gaan. Dat stellen ruim tachtig organisaties uit de hele wereld die zich bezighouden met het verifiëren van feiten in een brief aan de leiding van YouTube, meldt de Britse krant The Guardian.

Zo staat er misleidende informatie over het coronavirus op YouTube en zijn er ook video's te vinden die de onbewezen bewering ondersteunen van de Amerikaanse oud-president Trump, dat hij in 2020 de verkiezingen heeft verloren door fraude.

De organisaties uit onder meer de VS, Spanje, India en Nigeria hebben verschillende achtergronden, maar allemaal houden ze zich bezig met het onderzoeken van informatie die wordt verspreid door overheden, sociale media en traditionele media. Ze schrijven dat de desinformatie (het welbewust verspreiden van onjuiste informatie) en misinformatie (gegevens die feitelijk niet kloppen, maar niet met opzet zo worden gepresenteerd) vooral te vinden zijn in de niet-westerse, niet-Engelstalige wereld, met andere woorden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Wel video's verwijderd

YouTube heeft wel interne regels en richtlijnen, waarin staat dat tegen misleidende informatie zal worden opgetreden. Het bedrijf, dat eigendom is van techgigant Google, heeft inderdaad actie ondernomen tegen desinformatie over het coronavirus en zegt video's waarin bijvoorbeeld onwaarheden over vaccinatie worden verteld te verwijderen.

Een woordvoerder van YouTube stelt in een reactie in The Guardian dat het platform al veel werk maakt van de strijd tegen valse informatie en content die ingaat of lijkt in te gaan tegen de interne richtlijnen. Volgens haar wordt maar een fractie van het aantal op YouTube geplaatste video's verwijderd omdat er valse informatie in wordt gegeven: iets meer dan 0,2 procent. Niet duidelijk is wat dat betekent in absolute aantallen.