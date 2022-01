Rusland bespreekt eisen met NAVO-landen, verwachtingen zijn laag

Rond deze tijd begint in Brussel het overleg tussen Rusland en de dertig NAVO-lidstaten. Dat zal vooral gaan over de Russische eisen aan de NAVO en de crisis rond Oekraïne. De verwachtingen zijn laaggespannen. Dat het gelukt is om deze NAVO-Rusland Raad na 2,5 jaar weer bij elkaar te krijgen, wordt al als positief gezien.

Rusland eist dat de NAVO zich terugtrekt uit alle landen die in de Koude Oorlog onder de Russische invloedsfeer vielen. De NAVO is dat absoluut niet van plan. Daarnaast wil Rusland de garantie dat Oekraïne en Georgië, maar ook Zweden en Finland, nooit lid worden van de NAVO. Daar gaat Rusland niet over, zeggen die landen en ook de NAVO-lidstaten.

Ondertussen heeft Rusland zo'n honderdduizend militairen aan zijn grenzen met Oekraïne geconcentreerd. Het is de vraag of Rusland bij een afwijzing van zijn eisen werkelijk tot een invasie zal overgaan of dat het dreigen daarmee een middel is om toezeggingen los te krijgen. De inzet van de NAVO zal zijn dat Rusland zijn militairen aan de grens met Oekraïne terugtrekt.

Meer kwesties op tafel

Rusland en de VS, het belangrijkste NAVO-land, spraken maandag al met elkaar in Genève. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman noemde die besprekingen "eerlijk en openhartig", maar ze hebben geen doorbraak opgeleverd.

Dertig jaar na het einde van de Koude Oorlog lijkt de geschiedenis bezig aan een comeback. Dit is waarom Poetin wil dat de NAVO niet verder uitbreidt: